O salário dos analistas de governança que a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) pretende contratar por meio de um processo seletivo simplificado vai variar de R$ 8 mil a R$ 15 mil, dependendo do nível em que o profissional se encaixar: júnior, pleno ou sênior. A companhia trabalha para lançar o edital na próxima segunda-feira (5), mas ainda não houve uma confirmação pública da data. O POPULAR mostrou em primeira mão nesta quarta-feira (30) que os candidatos selecionados serão cedidos à Secretaria Municipal de Articulação Institucional e Captação (Secap) por meio de um contrato inicialmente de um ano no valor que pode chegar a R$ 2,84 milhões.\nA Secap está contratando a Comurg para um serviço técnico especializado de análise de projetos estratégicos da prefeitura com a justificativa de que não possui profissionais capacitados para a demanda. A secretaria afirma que gerencia um fluxo dinâmico de no mínimo dez projetos prioritários mensais que demandam “absoluta precisão técnica em assessoramento técnico-operacional”. O problema é que a Comurg também afirma não ter esse tipo de servidor e, por isso, está fazendo o processo seletivo simplificado. Estes analistas ficarão sob a supervisão de um funcionário da Secap.