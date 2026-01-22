A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) está contratando sem licitação por R$ 14,9 milhões uma empresa para fazer o serviço de poda de grama e roçagem mecanizada nas regiões Sudoeste, Oeste e Noroeste da capital. A principal justificativa é a falta de maquinário e de pessoal suficiente para dar conta da demanda comum nesta época do ano somada à realização da etapa brasileira do Mundial de Motovelocidade do MotoGP, entre 20 e 22 de março.\nA Sistemma Assessoria e Construções, empresa contratada por meio de dispensa de licitação por questão de emergência, está em nome de um sócio da Quebec Construções e Tecnologia Ambiental, uma das empresas que integra o consórcio Limpa Gyn, responsável pela coleta de lixo em Goiânia. A Comurg alega que não haveria tempo hábil para fazer uma licitação para contratar uma empresa para que fazer os serviços que a Sistemma irá realizar por um período de 90 dias.