A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) calcula em até R$ 58 milhões por ano os gastos com a contratação de uma empresa, por meio de licitação, para fazer o serviço de poda de gramados na cidade. Em abril, a companhia assinou um contrato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana de Goiânia (Seinfra) para fazer uma série de serviços, entre eles o de poda de gramados por R$ 84,2 milhões por ano. A Comurg não dá detalhes sobre o assunto publicamente, mas em documentos internos aos quais o jornal teve acesso a companhia afirma não ter condições de atender sozinha a demanda pelo serviço que surge entre outubro e março. O processo de contratação da empresa privada prevê um custo de até R$ 0,51 por metro quadrado (m²) de grama podada, sendo que no contrato da Comurg com a Seinfra este serviço foi calculado em R$ 0,67 por m². Não é possível dizer se é exatamente o mesmo serviço, pois os dois processos de contratação abordam o tema com palavras diferentes e a companhia não respondeu aos questionamentos feitos pelo jornal sobre a diferença nos valores. A área base usada para o cálculo do valor a ser pago também é diferente: 8,13 milhões de m² no edital lançado pela Comurg e 10,47 milhões de m² no contrato da companhia com a Seinfra. A empresa privada será responsável pela poda, mas o transporte dos resíduos para o aterro vai continuar com a Comurg. A companhia também alega em documentos internos que 78% da demanda se concentra em seis meses do ano, exigindo uma capacidade de dimensionamento de equipe que a ela não possui. Repassando o serviço para outra empresa, a companhia então iria focar em “atividades de planejamento, supervisão técnica, fiscalização, controle de qualidade, gestão da plataforma digital e logística de carregamento, transporte e destinação final dos resíduos vegetais”, segundo estudo técnico apresentado para justificar a licitação. A contratação será por meio de um pregão eletrônico com registro de preço. Ou seja, a empresa vencedora vai assinar uma ata de registro de preço (ARP) e a Comurg, então, poderá contratar o serviço por até o valor da melhor oferta feita na licitação. Além da companhia, qualquer outro ente público no País poderá aderir a esta ata, evitando um processo licitatório, por até 50% do valor máximo previsto. O POPULAR apurou que a justificativa dada pela Comurg é que os quantitativos expostos no edital são apenas estimativas e não é possível saber quanto a companhia irá demandar ao longo de 12 meses. Ainda no estudo técnico preliminar, a Comurg diz que a primeira alternativa analisada - execução integral dos serviços pela própria companhia, mediante emprego de equipes internas, equipamentos, frota e estrutura operacional já existentes - foi considerado insuficiente para a demanda prevista. “A utilização exclusiva de recursos próprios para atendimento integral dessa frente exigiria a realocação intensiva de equipes, equipamentos e supervisão técnica atualmente empregados em outras atividades finalísticas essenciais da Comurg, tais como limpeza urbana, conservação de praças, poda arbórea, manejo de áreas verdes e apoio a eventos públicos.”A companhia alega dentro do processo para viabilizar o edital que dispõe de capacidade operacional para executar “parte dos serviços”, mas que esta opção não “não se revela solução suficiente, eficiente ou economicamente mais vantajosa” e que seria elevado o “risco de descontinuidade ou redução da qualidade de outros serviços públicos essenciais”, além de “potencial aumento dos custos com manutenção corretiva do parque de máquinas próprio, ampliação de jornada, desgaste acelerado dos equipamentos e perda de eficiência operacional em razão dos picos sazonais de demanda”. Outra opção analisada foi a contratação de uma empresa que ficaria responsável por todo o processo, inclusive a destinação final dos resíduos vegetais. Mesmo considerada viável e vantajosa financeiramente, foi descartada por “desvantagens relevantes” sob os aspectos econômico, ambiental, institucional e de governança. Primeiro, porque elevaria “significativamente” o custo unitário do serviço. Além disso, a transferência integral “reduziria o controle institucional da Comurg sobre etapa ambientalmente sensível do processo”. “A alternativa apresenta custo global mais elevado e menor aderência ao modelo operacional já estruturado pela companhia.”EmergencialEm janeiro, a Comurg contratou sem licitação de forma emergencial por R$ 14,9 milhões a Sistemma Assessoria e Construções para fazer o serviço de poda de grama e roçagem mecanizada nas regiões Sudoeste, Oeste e Noroeste de Goiânia por 90 dias. A justificativa foi a falta de maquinário e de pessoal para atender a demanda comum no período de chuvas somada à realização da etapa do Mundial de Motovelocidade da MotoGP. A Sistemma está em nome de um sócio da Quebec Construções e Tecnologia Ambiental, uma das empresas que integra o Consórcio Limpa Gyn, responsável pela coleta de lixo em Goiânia. Na época da contratação emergencial, a Comurg afirmou ao POPULAR que, caso as licitações previstas para o final de 2025 tivessem sido bem sucedidas, não precisaria subcontratar uma empresa para executar a poda de gramado urbano no primeiro trimestre de 2026. A quarteirização só foi necessária devido a “fatores supervenientes de natureza operacional e administrativa extrapolaram as premissas originalmente consideradas”. “A emergência decorre da incapacidade operacional temporária da companhia para atendimento de demanda ordinária e previamente planejada”, disse em janeiro. Em um informativo divulgado na semana passada, a Comurg tratou do edital e fez referência à contratação da Sistemma, dizendo que a contratação emergencial foi por causa do acúmulo de mato alto em pontos da cidade no final de 2025, gerando reclamações da população. Agora, a licitação seria uma ação preventiva. “A companhia avança para a contratação definitiva, dimensionada por mapeamento georreferenciado de todas as áreas verdes públicas do município”, afirmou na nota à imprensa. “A ideia é que a cidade entre na próxima temporada chuvosa já coberta por contrato regular, e não por uma solução de emergência.”Também no informativo entregue à imprensa, a Comurg diz que a opção pela subcontratação segue critérios de economicidade e de continuidade dos demais serviços de zeladoria, pois o aumento da roçagem no início e no fim de cada ano causava desfalques de outras frentes. “Com uma empresa especializada dedicada exclusivamente à poda, a Comurg mantém as equipes próprias concentradas nas atividades para as quais foram dimensionadas, sem abrir mão do controle técnico. (...) O modelo também reduz custos, ao gerar ganhos de escala e eliminar o gasto recorrente de mobilizar e desmobilizar equipes internas a cada pico sazonal.”SubcontratoO contrato da Comurg com a Seinfra prevê que a companhia pode subcontratar outras empresas para até 50% de determinado serviço e que deverá ficar demonstrado e documentado que esta subcontratação somente abrangerá etapas dos serviços, “ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que trata este contrato”. O POPULAR questionou a companhia na quinta-feira (24) se a empresa vencedora ficaria com todo o serviço previsto no contrato com a Seinfra ou apenas parte e qual seria esta parte, mas não houve resposta até o fechamento desta reportagem.Nos documentos que embasam o edital, a Comurg diz que a subcontratação é tecnicamente justificada pela exigência de “garantir a manutenção fitotécnica adequada em larga escala”, levando em conta a variação sazonal do crescimento vegetativo dos gramados durante o período de chuvas. “Conforme a frequência técnica estabelecida, os meses de outubro a março concentram aproximadamente 78,57% do volume anual estimado de serviços, correspondentes a 11 dos 14 ciclos anuais previstos, demandando maior intensidade operacional para preservar as condições fitossanitárias, estéticas, funcionais e de segurança dos espaços públicos.”O contrato atual da Seinfra com a Comurg prevê um valor anual de R$ 1,5 bilhão, mas isto se todos os serviços previstos forem executados. Nem a companhia nem a prefeitura informaram quanto foi liberado por meio de ordens de serviço. Em abril, O POPULAR informou que foi dado aval pelo Comitê de Gastos da Prefeitura para liberar os itens que somariam R$ 699 milhões. Entretanto, o jornal apurou agora em setembro que a liberação foi de cerca de R$ 589 milhões. Com isso, os gastos previstos com a subcontratação para a poda de gramado representaria cerca de 10% do valor total autorizado do contrato com a Seinfra.