BR-060, no perímetro urbano de Goiânia: rodovia teve trecho em Goiás repassado à iniciativa privada (Wesley Costa / O Popular)\nAs BRs 060 e 452 que ligam Goiânia a Rio Verde e Rio Verde a Itumbiara terão sete pontos de pedágio. O contrato de concessão do trecho conhecido como Rota Verde foi assinado em março deste ano entre o Consórcio Rota Verde Goiás e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).\nAs praças de pedágio das BRs 060 e 452 adotarão o sistema “free flow” que é o pagamento eletrônico de pedágio, que substitui as praças convencionais. O sistema é operado por pórticos que possuem um sistema de câmeras, antenas e sensores, com a cobrança sendo feita automaticamente por meio da leitura da placa do veículo ou do adesivo eletrônico (TAG), garantindo mais fluidez ao trajeto.\nOs motoristas precisam fazer o cadastro das placas dos seus veículos e do cartão para cobrança no site da concessionária a fim de evitar transtornos. Afinal, caso não realize o pagamento da tarifa Free Flow dentro do prazo de 30 dias poderá receber uma infração de trânsito de multa de evasão de pedágio no valor de R$ 195,23, mais cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação.