Prometida para ser concluída nos dois tramos até 2020, a Avenida Leste-Oeste segue sem solução em pelo menos seis pontos ou trechos. Nesta semana, o Paço conseguiu destravar uma desapropriação perto do Conjunto Vera Cruz, o que vai permitir a duplicação da Avenida Noel Rosa até o cruzamento com a Rua VC-54. Mas falta finalizar outro processo e a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) não tem prazo do serviço no tramo oeste, que faria ligação até Trindade.\nO imóvel em questão está no Quinhão nº 13 da Fazenda São José, na macrozona construída do município, e a área a ser desapropriada soma 3.993,76 metros quadrados (m²). O objetivo é a execução de obras de pavimentação e a construção de ponte no tramo oeste da Avenida Leste-Oeste e permite que o poder público alegue urgência para a imissão na posse do bem.