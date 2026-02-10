Sede da Câmara Municipal da Câmara de Rio Verde, em Goiás (Reprodução/Site do Câmara de Rio Verde)\nO concurso público da Câmara de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, foi suspenso pela Justiça por suspeita de irregularidades e falta de transparência no processo. A decisão é do Juízo da Vara das Fazendas Públicas do município e atende a uma ação ajuizada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO). O órgão argumentou que a escolha da banca, o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), foi feita pelos mesmos servidores investigados e presos por supostas fraudes em concursos anteriores.\nO caso é apurado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado Sul (Gaeco Sul), que deflagrou a quarta fase da Operação Regra Três, chamada “Contrapartida”. Durante o cumprimento dos mandados, foi preso o presidente da Câmara de Rio Verde, Idelson Mendes (PRD), por favorecer contrato ao delegado Dannilo Proto.