Além do concurso público, foi anunciado que o armamento aumentará nos próximos dias (Alex Malheiros / Prefeitura de Goiânia)\nUm concurso para selecionar novos servidores para a Guarda Civil Metropolitana foi anunciado pelo prefeito de Goiânia Sandro Mabel, que destacou que a prova terá critérios mais exigentes e um teste de aptidão física rigoroso.\nO concurso ainda não teve edital publicado. Em parte da coletiva divulgada pela TV Anhanguera, o prefeito informou que o certame contará com uma série de provas.\nÉ um concurso que não é para concurseiro. É um concurso para quem tem condição de fazer, terá uma série de provas, de coisas que dependem da pessoa ter aptidão para ser guarda", informou o prefeito em parte da coletiva divulgada pela TV Anhanguera.\nConforme divulgado pela Prefeitura de Goiânia, serão ofertadas 200 vagas imediatas para agentes da guarda civil e outras 500 para cadastro de reserva. A previsão é que os candidatos sejam nomeados ainda neste ano. O comunicado aconteceu em meio a uma série de projetos dentro do programa Goiânia + Segura com foco em criar "uma nova rede de segurança" na capital.