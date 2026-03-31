O feriadão está chegando e com ele algumas atividades ficarão suspensas. O POPULAR preparou um guia completo para você conferir o que abre e o que fecha durante o feriado da Sexta-Feira Santa (3). Vale ressaltar que o Governo de Goiás decretou ponto facultativo na quinta-feira (2), véspera do feriado.\nA Prefeitura de Goiânia decretou ponto facultativo nesta quinta-feira (2), véspera da Sexta-Feira da Paixão. Contudo, o decreto não se aplica aos serviços essenciais. Confira a seguir:\nSaúde\nToda a rede de urgência e emergência funcionará 24h durante o feriado, para atendimento de crianças e adultos, incluindo:\nCAIS: Campinas, Vila Nova, Finsocial, Bairro Goiá e Cândida de Morais;\nUPAs: Noroeste, Itaipu, Jardim América, Novo Mundo e Chácara do Governador;\nCIAMS: Urias Magalhães.\nOs serviços de vacinação vão funcionar nos oito Centros Municipais de Vacinação, das 8h às 18h.