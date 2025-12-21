-VÍDEO: Briga generalizada (1.3352690)\nUma confraternização de servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte (Seinfra) de Goianira terminou em briga generalizada, na última sexta-feira (19). O episódio aconteceu na sede da pasta e envolveu, principalmente, duas mulheres, gerando tumulto e interrompendo momentaneamente o evento que celebrava o encerramento do ano.\nImagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da confusão, com troca de agressões físicas e a tentativa de outros servidores de separar a briga. A situação chamou a atenção de quem participava da confraternização. Apesar da confusão, não há registro de feridos.\nDe acordo com a Polícia Militar ao POPULAR, as partes que decidiram formalizar a ocorrência foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Civil, onde o caso será apurado.