-VÍDEO: Confronto: cão adotado por policiais vira mascote do batalhão da Rotam em Goiânia (1.3451269)\nApesar do nome que remete a uma das situações mais tensas enfrentadas por policiais, Confronto passa os dias procurando algo bem diferente dentro do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), em Goiânia: alguém disposto a jogar uma bolinha para ele. Com cerca de 10 meses, o cachorro sem raça definida adotado pelos militares se tornou mascote da unidade e presença constante na rotina dos policiais.\nEm entrevista ao O POPULAR, o major Halisson Oliveira, subcomandante da Rotam, contou que o cão chegou ao batalhão em fevereiro deste ano, quando tinha aproximadamente quatro meses. Ele nasceu de uma ninhada de uma cadela que já vivia no Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), unidade especializada do Batalhão Rodoviário da Polícia Militar de Goiás.