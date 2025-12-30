O primeiro dia útil do benefício social da meia-tarifa no Terminal Cruzeiro, em Aparecida de Goiânia, foi marcado por confusão e desinformação por parte dos passageiros. De acordo com alguns deles, o que era pra se tornar um benefício acabou levando-os ao prejuízo. A medida passou a valer a partir do último sábado (27). O subsídio da meia-tarifa tem como finalidade reduzir pela metade o valor de passagens para quem utiliza linhas alimentadoras locais, as quais, em seu preço normal, custam R$ 4,30. Reduzido pela metade, o valor de R$ 2,15 vale para passageiros que usam linhas alimentadoras locais que circulam dentro do município, especialmente em viagens de curta distância. Cinco das 26 linhas que integram o terminal são contempladas com o benefício.\nEm visita ao local, passageiros reclamaram da nova medida implantada nas linhas da plataforma B do terminal. A diarista Márcia Betânia Souza Monteiro, de 48 anos, conta que o benefício para ela não mudou nada, uma vez que ela paga as passagens no cartão de crédito. “Agora vou ter que colocar dinheiro no cartão do Bilhete Único, porque nele consigo pegar vários ônibus durante duas horas e meia”, conta.