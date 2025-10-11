A Festa de Nossa Senhora do Rosário de Catalão encerra este fim de semana mais uma edição de olho já na próxima: é que no ano que vem o evento da cidade do Sudeste goiano, a 260 quilômetros de Goiânia, chegará a 150 anos de realização. Reunindo tradição, fé e manifestação da cultura popular afro-brasileira, essa celebração cheia de sincretismo religioso conta tem sua expressão cultural máxima na congada, que foi reconhecida este ano como patrimônio imaterial estadual e nacional.\nNo fechamento dos festejos na cidade, considerada a capital goiana da congada, os participantes, chamados congadeiros, revivem por meio de danças e muita música as origens da festa, que nasceu do cumprimento de promessa feita por um fazendeiro. São 25 grupos, chamados de ternos de congada, e membros do reinado – parte da congada que se refere à coroação do rei do congo – que saem às ruas de Catalão em três dias: sábado, domingo e segunda-feira.