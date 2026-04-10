-Congestionamento de jatinhos em Goiás (1.3396802)\nUm vídeo mostra mais de 30 aeronaves estacionadas no pátio do Aeroporto Municipal General Leite de Castro, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. O “congestionamento” chamou a atenção nas redes sociais pela intensa movimentação de jatinhos durante a Tecnoshow Comigo. O registro foi feito pelo vereador Leonardo Lacraia (Podemos), na quinta-feira (9), que disse ter ficado impressionado com a movimentação no local (veja vídeo acima).\nUm (avião) diferente do outro. Muitas aeronaves de grande porte, King. Contei cerca de oito jatos e 26 aeronaves”, disse Leonardo ao POPULAR.\nApaixonado por aviação, ele percorre o pátio do aeroporto, mostra a diversidade de modelos estacionados e associa o fluxo ao impacto da feira no município.\n“Que coisa linda ver a nossa cidade cheia de aviões para a Tecnoshow Comigo”, afirmou no vídeo.