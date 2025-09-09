Com mesas-redondas, oficinas, seminários e até um Hackathon, o Congresso Goiano de Mudanças Climáticas reúne especialistas, gestores públicos e setor produtivo para debater adaptação e inovação em políticas para enfrentar as transformações em curso. O evento gratuito, no auditório da Área IV da PUC Goiás, em Goiânia, teve início nesta segunda-feira (8) e segue até quarta-feira (10).\nO congresso integra a programação da Semana do Cerrado, em celebração ao Dia do Cerrado, comemorado em 11 de setembro. Realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), em parceria com a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás) e Universidade Federal de Goiás (UFG), também conta com epresentantes da da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), da Universidade Federal de Goiás (UFG), do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e da Federação Goiana de Municípios (FGM).