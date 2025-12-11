O Senado do México aprovou nessa quarta-feira (10) o aumento das tarifas de importação sobre Brasil, China e outros nove países com os quais os mexicanos não têm acordo comercial.\nO projeto de lei, votado em meio à pressão comercial dos Estados Unidos, foi aprovado por 76 votos a favor e cinco contra, em uma sessão que se estendeu até a noite.\nNa terça-feira (9), a Câmara dos Deputados já havia votado a proposta da presidente Claudia Sheinbaum, que agora precisa publicá-la para que as novas tarifas entrem em vigor em 1º de janeiro de 2026.\nComércio de carne vai aumentar, diz Joesley Batista, que participou de viagem de Lula à Ásia\nNão foi a mudança de dono do Nubank para o Uruguai que evitou imposto na venda de ações\nPutin ganha apoio na Índia, e aliados de Kiev vivem crise\nAlém de China e Brasil, os países afetados incluem África do Sul, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Índia, Indonésia, Nicarágua, Tailândia, Taiwan e Vietnã.