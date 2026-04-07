Procedimento dermatológico realizado durante congresso (Divulgação/ Sociedade Brasileira de Cirurgia Demartológica)\nCom o avanço da inteligência artificial, é possível notar mudanças em diversas áreas do conhecimento e setores produtivos, uma delas é a medicina, que tem desenvolvido formas inovadoras de realizar cirurgias, atendimentos médicos e procedimentos. Entre os dias 30 de abril e 3 de maio, o Centro de Convenções de Goiânia vai receber especialistas do país e do exterior para discutir o uso da tecnologia nas cirurgias dermatológicas, a fim de refletir sobre a prática clínica, a pesquisa científica e a formação médica.\nCom o tema “Evolução da Cirurgia Dermatológica em Tempos de Inteligência Artificial”, o 36º Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica (CBCD) propõe aprofundamento sobre o uso de ferramentas digitais no diagnóstico, no planejamento cirúrgico e na segurança do paciente. A expectativa é reunir mais de 3 mil médicos dermatologistas, além de pesquisadores, profissionais da saúde e representantes da indústria médica.