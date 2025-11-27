-Casa antiga de Campinas, em Goiânia (1.3342625)\nUma das casas mais antigas de Goiânia, localizada na Rua Senador Morais Filho, esquina com a Avenida Sergipe, no número 370, no setor Campinas, já foi um dos principais pontos de destaque para viajantes e romeiros do Divino Pai Eterno no início do século passado. Isso porque, antes, o endereço da residência era a Rua Anápolis com antiga estrada para o Arraial do Barro Preto, atualmente Trindade. Agora, pela primeira vez nas últimas décadas, os atuais proprietários concordaram em abrir as portas para a reportagem do g1 Goiás (veja vídeo acima).\nAinda com a arquitetura original, embora com algumas avarias do tempo, hoje, a casa, cercada por inúmeras outras residências e imóveis comerciais, passa despercebida por muitas pessoas que transitam pelo local.