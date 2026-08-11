Esmeraldas de Campos Verdes. (Arquivo Pessoal/Joana Sanchez e Reprodução/Prefeitura de Campos Verdes)\nUma descoberta inesperada durante uma obra em uma estrada deu origem a Campos Verdes, no Norte de Goiás. Em março de 1981, o patroleiro Diolino Gonçalves da Silva encontrou pedras verdes no solo enquanto fazia o patrolamento da estrada que ligava Santa Terezinha de Goiás a Martinópolis. As pedras foram identificadas depois como esmeraldas, o que atraiu centenas de garimpeiros para a região e fez crescer o povoado. O movimento provocado pela mineração levou à emancipação de Campos Verdes em 30 de dezembro de 1987 e, décadas depois, as esmeraldas ainda permanecem como parte importante da economia e da identidade do município.\nEm entrevista ao POPULAR, o ex-prefeito de Campos Verdes Haroldo Naves contou que depois que o patroleiro Diolino identificou o material como esmeralda, a notícia se espalhou e a quantidade de pessoas chegando ao local aumentou rapidamente.