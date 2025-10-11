Conhecida pela sua notável história de contribuições para a medicina de Goiás, a família Rassi atuou na construção de instituições que se tornaram pilares da saúde pública e do ensino no estado.\nFilhos dos imigrantes libaneses Abraão e Mariana Rassi, os irmãos Alberto, Luiz, Raul (Fued), Anis e Afrânio (Afif) Rassi foram os fundadores do Hospital Estadual Geral de Goiânia Alberto Rassi (HGG) e do Hospital do Coração Anis Rassi, também na capital.\nNesta semana, as mortes de Mônica Moura Rassi, aos 68 anos, e Alberto Rassi Júnior, de 70, filhos de Luiz e Alberto Rassi, respectivamente, comoveu a sociedade de medicina do estado. Mônica morreu devido um aneurisma da aorta na última quarta-feira (8) e Alberto de morte natural no dia seguinte, segundo o primo deles, o endocrinologista Nelson Rassi.