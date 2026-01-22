O ex-garçom Douglas Rocha Almeida tomou posse como diplomata do quadro permanente do Ministério das Relações Exteriores (MRE). Filho da diarista Francisca Aparecida Ferreira Rocha e do pedreiro Neilson Cardoso Almeida, ele, que cresceu em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, está entre os 50 aprovados em um concurso que contou com quase 9 mil inscritos. Douglas iniciou suas atividades profissionais nesta quarta-feira (21). Anteriormente, ele foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio da Alvorada\nFoi muito emocionante a diplomação. Minha mãe chorou bastante na cerimônia de posse. É um marco que coroa uma luta. Encerra um período de muito trabalho e inicia outro, com muita estabilidade e com o que acredito ser minha vocação”, afirmou ele em entrevista à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Ministério da Educação (MEC).