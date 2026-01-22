À esquerda, um concurso de beleza realizado no Jóquei Clube em 1963. À direita, vista aérea de como está o local hoje: abandonado, sem água nem luz (Cedoc/OJC e Wildes Barbosa / O Popular)\nO Jóquei Clube de Goiás, localizado no Centro de Goiânia, já foi um dos principais espaços de convivência social, esportiva e cultural da cidade. Ao longo do tempo, o clube passou por períodos de expansão, modernização, auge e decadência, até chegar ao atual cenário de disputa envolvendo dívidas, questionamentos jurídicos e a desapropriação do imóvel pela prefeitura.\nCriado em 1938, o clube ganhou força entre o fim da década de 1940 e os anos 1950, quando recebeu doações do governo estadual que ampliaram sua área para 22 mil metros quadrados. Nesse período, o Jóquei se consolidou como referência dos bailes da elite goiana e dos tradicionais eventos de carnaval, tornando-se um dos principais pontos de encontro da alta sociedade da cidade.