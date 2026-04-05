Primeira edição do Matutina Meiapontense, publicada em 5 de março de 1830 (Reprodução/Acervo Agepel)\nNa próxima terça-feira, 7 de abril, é comemorado o Dia do Jornalista, data criada pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) para homenagear o médico e jornalista Giovanni Battista Líbero Badaró. Com isso em mente, O POPULAR fez um resgate histórico para entender o início do jornalismo em Goiás. A pesquisa nos levou à Matutina Meiapontense, impresso em Meia Ponte (atual Pirenópolis) e que começou a circular em março de 1830. Com 526 edições, o exemplar é considerado o primeiro jornal do estado e da Região Centro-Oeste.\nPara ajudar nesta jornada, O POPULAR conversou com a professora e pesquisadora do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Goiás (UFG), Rosana Maria Ribeiro Borges. Entre os assuntos discutidos, a profissional revelou uma curiosidade sobre o nome do jornal - a expressão “A Matutina Meiapontense” significa “A luz que clareia a aurora”.