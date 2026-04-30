-PIRAIBA (1.3404367)\nO distrito de São José dos Bandeirantes, localizado na região norte do estado, abriga uma parte do Rio Araguaia famosa pela pesca das piraíbas, peixe conhecido como o ‘tubarão de água doce’. A fama fez o distrito de Nova Crixás ficar conhecido como ‘capital das piraíbas’ e é destino frequente de pescadores.\nEm entrevista ao POPULAR, Carlos Filho, pescador assíduo do Rio Araguaia, contou que pratica pesca esportiva há 20 anos e considera a piraíba a rainha do Araguaia. “Vem gente de todo canto do Brasil, inclusive até do exterior”, disse sobre a fama do local para a pesca desta espécie.\nO apelido de tubarão não é por acaso. As piraíbas possuem tamanho e peso impressionantes e podem ultrapassar os 2,5 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos. Em vídeo divulgado em suas redes sociais, Carlos brinca sobre o tamanho da piraíba. “Ó a butela aqui! 1,96? 1,96!”, disse confirmando o comprimento do peixe. (Assista o vídeo no início do texto).