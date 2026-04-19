Piraíba de 2,11 metros, foi fisgada em frente a cidade de Luiz Alves (Reprodução: Arquivo pessoal / Tielly Costa)\nConhecida como o "tubarão de água doce", a piraíba atrai pescadores de todos os cantos do Brasil para a região noroeste de Goiás. Mas não é em qualquer trecho do Rio Araguaia que esses gigantes habitam, o segredo está nos poços profundos de uma região específica do Vale do Araguaia. Da região, Itacaiú, Luiz Alves, São José dos Bandeirantes e Aruanã se destacam entre os locais que escondem a espécie, considerada um dos maiores troféus da pesca esportiva.\nA comparação com o tubarão não é por acaso. A piraíba pode ultrapassar os 2,5 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos. Além do porte imponente, a força bruta exercida durante a sua captura exige equipamentos pesados.\nTielly Costa de Oliveira, de 37 anos, é ex-secretária de turismo de Luiz Alves. Atualmente, trabalha com turismo e eventos de pesca. Ao POPULAR, ela informou que a fama de tubarão também se dá pela bravura do peixe, quando capturado.