A criatividade e a identidade goiana ganharam destaque nacional. A GO Brew, cervejaria artesanal de Anápolis (GO), conquistou o título de “Lata de Cerveja Mais Bonita do Brasil” na 4ª edição do Prêmio Lata Mais Bonita do Brasil, promovido pela Associação Brasileira da Lata de Alumínio (Abralatas).\nO resultado foi anunciado na quinta-feira (23), e o design vencedor foi o da cerveja Massala Red, uma Red Ale com cardamomo que encantou o júri pela combinação entre arte, inovação tecnológica e identidade regional. O rótulo se destacou pelo uso da impressão digital direta, técnica ainda pouco utilizada no país, e pelo visual assinado pelo designer Henrique West, parceiro da marca.\nPara a equipe, o reconhecimento vem como coroação de um trabalho que busca unir estética, sabor e identidade goiana.\nFoi uma emoção e uma alegria muito grandes, pois somos uma microcervejaria com pouco mais de seis anos de mercado. É uma realização de um sonho ver nossos produtos ganhando espaço, não só pela qualidade e pelos sabores das nossas receitas, mas também pela identidade visual, o que fortalece a nossa marca e nome”, afirmam os sócios da GO Brew.