Há lugares em que a paisagem parece esconder alguma coisa. Em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, esse mistério ganhou forma nas pedras, nas histórias de garimpo e no imaginário construído em torno dos cristais de quartzo. A cerca de 1.196 metros de altitude, conforme dados da Prefeitura, o município é um dos pontos mais altos de Goiás e ficou conhecido pela fama de ser um 'ponto de equilíbrio da Terra'.\nA expressão não corresponde a um título científico ou a uma comprovação geográfica. Ela faz parte do imaginário associado à cidade e aos supostos efeitos energéticos atribuídos aos cristais e ao solo da região. É justamente entre o que pode ser comprovado e aquilo que atravessa gerações como história e crença que Cristalina construiu parte de sua identidade turística.\nNo centro dessa narrativa está o cristal lemuriano, um tipo de quartzo que se tornou símbolo do município. Encontrado no garimpo, transformado pelas mãos de lapidários e artesãos e comercializado em lojas especializadas, o mineral também ajudou a alimentar a aura de mistério que envolve a cidade.