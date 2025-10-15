Loteamento às margens da GO-020, com Goiânia ao fundo: cidade terá novo modelo de condomínio fechado (Wesley Costa/O Popular)\nO chamado Condomínio de Lotes oficializado pela Prefeitura de Goiânia deverá ter 5% da área total do terreno destinada a espaços de lazer e recreação para uso comum e é obrigatória a implantação de redes de água potável, esgotamento sanitário, energia elétrica, iluminação, drenagem de águas pluviais e vias internas pavimentadas. O novo condomínio fechado horizontal também deverá ter no máximo 500 unidades habitacionais e uma área mínima de 180 metros quadrados, com 9 metros de frente para cada lote de uso exclusivo. (veja detalhes abaixo).\nO titular da Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic), Fernando Peternella, explicou que, de forma geral, a diferença se dá também em relação às áreas de proteção ambiental, que devem ser instaladas com acesso ao público, o que não ocorre nos condomínios de acesso controlado, em que toda a área fica fechada, e apenas as áreas destinadas à Prefeitura, as chamadas Áreas Públicas Municipais (APM), que ficam fora dos muros.