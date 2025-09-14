-POP_BEBE_PREMATURO_14_9_2025 (1.3312092)\nA história de Henrique Coelho, de 5 meses, tem ganhado repercussão nas redes sociais nos últimos dias. É que o pequeno vencedor nasceu de 23 semanas, ou seja, cinco meses de gestação e pesando 740 gramas. Conforme publicações na rede social da psicoterapeuta Heusiléia Coelho, mãe do bebê, ele passou quatro meses dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal.\nEm um vídeo compartilhado com seus seguidores, Heusiléia conta um pouco da trajetória emocionante do filho. “Eles disseram: ‘temos que fazer o parto de emergência, o bebê tem 1% de chance’. Ok, me agarro aos 1%”, escreveu a mãe em um vídeo.\nHenrique Coelho nasceu no dia 3 de abril deste ano e passou os quatro primeiros meses de vida na UTI Neonatal do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN). No dia da alta hospitalar, Heusiléia gravou um vídeo saindo com o filho no colo e deixou na legenda uma mensagem de agradecimento.