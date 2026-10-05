-aviao_jatai_piloto.mp4 (1.3464717)\nGoiás é conhecido pela pluralidade histórica, por suas raízes e pelas belezas exuberantes do Cerrado, mas o que pouca gente sabe é que o estado teve um piloto que lutou na 2ª Guerra Mundial (1939-1945). O conflito armado, que envolveu países de todos os continentes, também contou com participação goiana, entre a qual se destaca o jataiense tenente Diomar Menezes.\nAo POPULAR, a curadora do Museu de Jataí, Lara Geovana, explicou que o militar natural do município viu a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro com o intuito de aprofundar seus estudos de aviação. Durante a temporada em solo fluminense, conseguiu uma bolsa para aperfeiçoamento nos Estados Unidos (EUA), no estado do Texas. Pouco após a sua chegada ao país norte-americano, eclodiu a Segunda Guerra Mundial.