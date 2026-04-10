-VÍDEO DE FABRÍCIA PILOTANDO (1.3397000)\nA jovem Fabrícia Oliveira Azevedo, de 28 anos, que nasceu e cresceu em Itaberaí, na região noroeste do estado, tornou-se piloto nos Estados Unidos. Em entrevista ao POPULAR, ela contou que foi a primeira da família a entrar na aviação e descobriu um grande propósito de vida na área por meio da oportunidade de conhecer a cabine da aeronave durante o segundo voo que realizou na vida, nos EUA.\nEu sou a primeira piloto da minha geração, da minha família inteira, de todo mundo da família. A aviação começou comigo {...} De onde eu vim era muito longe da minha realidade”, contou Fabrícia.\nAntes de chegar à aviação, Fabrícia Oliveira contou ao POPULAR que o início da sua jornada profissional começou com o desejo de mudar a realidade simples em que vivia na infância. Ela começou estudando.