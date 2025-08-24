-VÍDEO: Lugar em que é possível ver os aviões de perto (1.3303237)\nEm Goiânia existe um bar onde a atração principal não está no cardápio, mas no céu. Localizado no Setor Santa Genoveva, na região norte de Goiânia, o bar vem atraindo frequentadores curiosos pelo fato de que a poucos metros da pista do Aeroporto Santa Genoveva os clientes conseguem assistir e filmar de perto os pousos enquanto aproveitam a bebida.\nA ideia surgiu do proprietário do Empório Aeroporto, Dener Martins, apaixonado por aviação, literatura e artes, que viu na localização uma oportunidade única.\nAqui não tinha nada. Pensamos em criar um espaço que fosse além de um bar, um lugar para reunir pessoas, planejar sonhos, discutir ideias e, claro, viver a emoção de ver os aviões tão de perto”, contou.\nEle explica que o terreno é alugado e que a intenção é expandir o conceito para outros pontos de Goiânia. Além disso, destaca que o espaço reúne também elementos culturais, como exposições de quadros e referências ao cinema.