-Praça/antigo cemitério (1.3349121)\nMuitas pessoas sabem que o cemitério mais antigo de Goiânia é o Santana, fundado em 1939 e que está localizado no Setor dos Funcionários. Porém, existe um cemitério mais antigo do que a própria capital. Conhecido como "Cemitério Velho", o local hoje é a Praça João Rita Dias, no Setor Campinas, antiga Campininha das Flores (assista acima). As informações são do antropólogo Jorge Cordeiro, que estuda o assunto há mais de 10 anos.\nSegundo o profissional, apesar de não ser possível definir quando o Cemitério Velho começou a ser usado, pode-se ter uma base a partir da fundação da Matriz de Campinas, que ocorreu em 1843. Jorge revelou que a igreja, também conhecida como Nossa Senhora da Conceição, possui um livro de obituários, ou seja, um documento com os nomes das pessoas que morreram e foram enterradas na região.