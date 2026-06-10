-Reportagem em vídeo do "Copão" (1.3420421)\nO estudante de Goiânia Enzo Carmignolli Gomes, de 22 anos, está entre os 20 finalistas do projeto “Profissão Repórter Procura”, novo quadro do Fantástico, da Rede Globo. O jovem, que cursa o 8° período do curso de Jornalismo, produziu uma reportagem em vídeo sobre uma bebida mista conhecida como "Copão" (assista acima). Ao POPULAR, ele revelou que até já conversou com o apresentador Caco Barcellos e considera uma conquista ter chegado até aqui.\nSegundo Enzo, o edital da seleção exigia que a matéria fosse sobre uma manifestação cultural brasileira, de no máximo dois minutos. Após pensar bem, ele decidiu abordar a bebida que contém destilado, energético e gelo com sabor, muito popular entre os jovens nas festas. O estudante da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) gravou as cenas e fez as entrevistas na Rua 8 do Setor Central, também na capital.