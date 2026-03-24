O físico Walter Mendes Ferreira foi o responsável por descobrir o acidente com o césio-137, que ocorreu em setembro de 1987, em Goiânia. O caso é considerado o maior desastre radiológico do mundo a céu aberto e, segundo dados oficiais do Governo de Goiás, gerou quatro mortes e mais de seis mil toneladas de lixo. Não à toa, o trabalho de Walter inspirou o personagem da série "Emergência Radioativa", que estreou recentemente na Netflix.\nNa época do acidente, Walter foi chamado pela Vigilância Sanitária para examinar a peça que continha o material radioativo, mais especificamente, 19 gramas de um pó azul brilhante. O trabalho de descontaminação foi uma grande operação, conduzida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) em parceria com autoridades estaduais.\nPara se ter uma ideia melhor, mais de 112 mil pessoas foram monitoradas no Estádio Olímpico, na capital. Locais com alta contaminação, como a casa dos catadores e ferros-velhos, foram demolidos. Todo o material radioativo foi embalado e selado dentro de caixas e tambores. Atualmente, os rejeitos estão em um depósito em Abadia de Goiás, onde permanecem isolados e monitorados.