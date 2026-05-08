O lago sem fundo, também chamado de lagoa azul, localizado em Niquelânida, impressiona turistas e moradores pela profundidade e pela água cristalina de cor azul esverdeada. O local, que atrai aventureiros e pesquisadores, fica a 42 km de Niquelândia, e é de fácil acesso, de acordo com a prefeitura.\nDe acordo com a Goiás Turismo, o lago trata-se da nascente de um dos afluentes do rio Urucuia, em Formosa, formando a pequena lagoa no fundo de uma dolina. Para acessar o local, há uma trilha íngreme, um pouco escorregadiça, epossui algumas raízes que funcionam como degraus e que podem ajudar a chegar no lago.\nDiferente do que sugere o apelido popular, o lago possui uma explicação geológica para sua formação e cor. Segundo dados da Prefeitura de Niquelândia e da Goiás Turismo, o lago está situado em uma dolina, uma depressão no solo formada pela dissolução química de rochas calcárias.