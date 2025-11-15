Projeto Polo Industrial Sol Nascente (Reprodução / Codeal)\nCom investimentos de R$ 2 bilhões, o polo industrial de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, prevê a criação de um aeroporto com capacidade para 100 mil passageiros por ano e a geração de 2,5 mil empregos diretos, segundo o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Águas Lindas de Goiás (Codeal), André Oliveira. O polo, de 30 hectares, já tem 62 empresas nacionais autorizadas a se instalar no local, de acordo com a prefeitura.\nEssa estrutura logística permitirá que Águas Lindas se torne um ponto estratégico de distribuição regional para produtos fabricados ou importados da Ásia", informou o diretor-presidente à repórter do POPULAR, Letícia Graziely.\nNo entanto, a construção do polo enfrenta um impasse na desapropriação de duas áreas, o que gera atraso nas obras. Em nota, a prefeitura informou que 'o terreno destinado à implantação do Polo Industrial Sol Nascente já foi regularmente desapropriado' (veja a nota completa ao final desta reportagem).