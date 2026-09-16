-VÍDEO REGIÃO (1.3456774)\nParedões de pedra que dão forma aos chamados cânions, em um corredor rochoso marcado por gargantas estreitas, correntezas fortes e profundezas impressionantes, revelam uma paisagem completamente distinta e selvagem do Rio Araguaia, em Baliza, no Oeste de Goiás, região onde o guia de pesca Leandro Rodrigues Ferreira fisgou um jaú de 1,5 metro (assista acima). Ao POPULAR, o empresário Ilton Chaves Jacinto do Carmo explicou que o local é de difícil acesso, mas recebe turistas de todo o mundo, sendo conhecido como a "casa do jaú".\nNossa região é a dos cânions do Araguaia. É uma área de muitas pedras e locas, onde o jaú gosta de ficar. Por isso, aqui é a casa da espécie. Nós levamos os turistas e guias até esse ponto para a prática da pesca esportiva. O acesso é difícil e restrito a pilotos de barco e guias bastante experientes. É um trajeto muito sinuoso, cheio de adrenalina e muito bonito", afirma Ilton, proprietário do Baliza Park Hotel Pousada, local onde o exemplar foi capturado.