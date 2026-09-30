-VÍDEO POP VIELA 36 MURAL (1.3461964)\nNo coração do Setor Marista, em Goiânia, um corredor urbano antes marcado pelo abandono, descarte irregular de entulho e falhas de infraestrutura, ganhou novo fôlego. Inaugurada no dia 12 de setembro, a Viela 36, localizada entre a Rua 9 e Rua 13, foi transformada em uma galeria a céu aberto que une convivência comunitária, educação e manifestações artísticas. A iniciativa partiu da médica Larissa Oliveira, por meio do programa Adote uma Praça, da Prefeitura de Goiânia, com investimento privado superior a R$ 2 milhões.\nEm entrevista ao POPULAR, o médico Silvio Fernandes, marido de Larissa e responsável pelo acompanhamento do local, explicou que a intervenção nasceu do desejo de ressignificar a relação da vizinhança com o entorno. Ao longo de seus 1.500 m² de extensão, a proposta foi além da reforma estrutural: o objetivo era contar a história e a identidade cultural de Goiás para quem passar por ali.