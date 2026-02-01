Bruna Cristine Menezes de Castro (Reprodução/Instagram Bruna Cristine)\nBruna Cristine Menezes de Castro, de 36 anos, conhecida como 'Barbie do crime', foi presa em Goiânia por aplicar golpes com a venda de produtos importados nas redes sociais, segundo a Polícia Militar. Ao POPULAR, a corporação explicou que ela estava foragida pelo crime de estelionato e também responde a processos judiciais no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. Ela foi condenada pelos crimes em 2021.\nO POPULAR não localizou a defesa de Bruna Cristine até a última atualização desta reportagem.\nBruna Cristine foi presa na sexta-feira (30), no setor Parque Atheneu, por uma equipe do 31°Batalhão de Polícia Militar, durante uma ação de rotina. A Polícia Civil explicou que, como ela estava com mandado de prisão em aberto, ao ser presa, ela é levada direto para o presídio.