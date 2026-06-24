-VIDEO_CONSELHEIRO_ARAGUAIA (1.3425510)\nO conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO), Humberto Aidar, protagonizou uma impressionante pescaria esportiva ao capturar uma piraíba de mais de 2 metros de comprimento no Rio Araguaia, na região de São José dos Bandeirantes, distrito de Nova Crixás, a cerca de 470 quilômetros de Goiânia. Após a medição e o registro fotográfico, o peixe foi devolvido ao rio, visto que a pesca da piraíba é proibida para consumo ou abate.\nPegamos uma piraíba, a rainha do Rio Araguaia. Demoramos cerca de 50 minutos para fisgar essa menina”, brincou Humberto Aidar\nA captura foi realizada na última terça-feira (23) e registrada em vídeo, publicado pelo próprio conselheiro nas redes sociais. Nas imagens, Aidar comemora o feito ao lado do guia de pesca Lucas Muniz, responsável por conduzir a captura.