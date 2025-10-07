Corpo de Danilo foi encontrado a uma profundidade de 7 metros e cerca de 100 metros da margem (Divulgação/Instagram Colégio C3 e Corpo de Bombeiros)\nO corpo de um homem, de 41 anos, foi encontrado após dois dias de busca, pelo Corpo de Bombeiros no rio Paranaíba, em Corumbaíba, na região sudeste de Goiás. A vítima identificada como Danilo Jacinto Macedo morava em Caldas Novas e era membro do Conselho Deliberativo do Colégio C3, da Igreja Batista Vida Nova.\nA ocorrência de afogamento foi registrada na tarde do último sábado (4), na área de alagamento da Usina Hidrelétrica de Itumbiara, região da Fazenda Nossa Senhora das Graças, no município de Corumbaíba. De acordo com os militares, o homem tentou resgatar uma embarcação que havia ficado à deriva no lago, mas acabou submergindo e não retornou à superfície.