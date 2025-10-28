Hospitais Estaduais de Trindade (Hetrin) (Divulgação / Hetrin)\nO Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO) e o Sindicato dos Enfermeiros de Goiás (Sieg) se manifestaram contra a mudança na escala de enfermeiros para seis dias trabalhados para um de descanso (6x1) em três hospitais estaduais administrados pela Organização Social (OS) Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED). Ao POPULAR, a presidente do Coren-GO, Thaís Luane de Almeida, afirmou que o regime 12x36 é adotado na maioria das unidades de saúde do estado e garante o descanso compatível com a função e a qualidade no atendimento.\nEm nota à reportagem, o IMED, que é responsável pela administração dos hospitais estaduais de Trindade (Hetrin), Formosa (HEF) e Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, confirmou que foram publicados editais com o objetivo de contratar profissionais para atuação em escala 6x1, que está amparada na lei trabalhista. Alegou ainda que “muitos profissionais demonstram preferência por essa modalidade de jornada”. Apesar de já terem publicado editais, a OS afirmou que a “possível” mudança será “objeto de análise” (veja a nota na íntegra no final da matéria).