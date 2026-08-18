Em reunião do Conselho Municipal de Educação (CME) de Goiânia no dia 11 de junho, o presidente do conselho, Divino Alves Bueno, e o professor municipal e conselheiro Roberto Borges de Oliveira apresentaram preocupação com o impacto financeiro que o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia (GoianiaPrev) pode enfrentar devido a redução do número de servidores efetivos na educação do município.\nNeste sábado (15), O POPULAR publicou uma matéria revelando um déficit de 2.628 profissionais na rede municipal de ensino, que abrange funções como agentes de apoio educacional, assistentes administrativos educacionais, auxiliares de atividades educativas, pedagogos e intérpretes de libras. A informação foi apresentada pela Secretaria Municipal de Educação (SME) ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCE-GO).