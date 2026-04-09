O Conselho Tutelar de Goiânia está apurando denúncias relacionadas a frequência escolar das filhas da influenciadora digital Virgínia Fonseca com o cantor sertanejo Zé Felipe. Conforme apurado pelo repórter Addan Vieira, do g1 Goiás, o órgão notificou a escola em que as crianças estudam para entender as supostas faltas recorrentes. A denúncia ao conselho foi feita de forma anônima, segundo o órgão.\nEm nota, a assessoria dos pais das crianças informou que Virgínia e Zé Felipe não vão se manifestar sobre o caso, mas permanecem à disposição das autoridades para esclarecimentos necessários.\nQuestões legais que envolvem menores de idade são, por determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), tratados sob sigilo (segredo de justiça). Diante disso, Zé Felipe e Virginia não irão se manifestar sobre o tema, permanecendo, contudo, à disposição das autoridades competentes para quaisquer esclarecimentos necessários", esclareceu a assessoria.