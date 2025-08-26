O Ministério dos Transportes anunciou oficialmente aos governos de Goiás e do Distrito Federal (DF) que não vai participar diretamente do Consórcio lnterfederativo da Região Metropolitana do Entorno do Distrito Federal (Cirme), órgão que deve ser criado para administrar o sistema de transporte coletivo do Entorno do DF. Desde fevereiro passado, o protocolo de intenções para a criação do consórcio foi passado ao órgão federal para que os três entes participassem igualmente da figura jurídica, mas faltava uma resposta para o andamento da implantação. A ideia é que o consórcio opere nos mesmos moldes do sistema metropolitano de Goiânia, com a governança dividida entre os entes e o pagamento de subsídios, cujos repasses sejam usados em investimentos e no congelamento da tarifa a ser paga pelo público.