Paulo Lopes (diretor Way Brasil) e diretores da Way-364 e Way-153, Guilherme Theo Sampaio, diretor geral da ANTT e outros diretores da ANTT (Divulgação / Way Brasil)\nO Consórcio Way Brasil assinou, nesta sexta-feira (27), o contrato para a gestão de 1.020 quilômetros de rodovias em Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. O acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Ministério dos Transportes prevê investimentos de R$ 17,6 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão.\nO contrato é dividido em dois blocos. O primeiro, chamado Way-364, abrange 490 quilômetros. Em Goiás, o trecho passa por Rio Verde, Jataí e Mineiros, seguindo depois até Rondonópolis, no Mato Grosso. O investimento previsto é de R$ 7,2 bilhões, incluindo a duplicação de 45,6 quilômetros. A concessionária assume a operação em 1º de abril.