O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa informou nesta terça-feira (6) que recebeu um passaporte que pertencia supostamente à Eliza Samudio, atriz e modelo morta em 2010.\nO órgão disse que o documento foi entregue às autoridades na última sexta-feira (2). O Consulado contou ter realizado uma consulta oficial com o Itamaraty no mesmo dia para saber qual destino dar ao passaporte.\nAinda não há um posicionamento da pasta sobre o que será feito. "Aguardamos instruções do Itamaraty sobre como proceder em relação ao documento", afirmou a representação do governo brasileiro em Lisboa.\nO pertence teria sido encontrado em uma estante de livros em uma casa de Portugal em dezembro. Em entrevista exclusiva ao Portal Léo Dias, um homem, sob condição de anonimato, disse que fez o achado dentro do imóvel onde mora com a esposa, a filha e outros dois inquilinos.