Presidente de uma entidade social que já tem empenhado neste ano R$ 5,15 milhões em emendas impositivas de vereadores ao orçamento de Goiânia, o consultor Leonardo Martins Gonçalves presta serviços a outras entidades que buscam também viabilizar repasses pelo mesmo mecanismo. Para isso, ele cobra até 15% em relação ao valor da emenda prevista. Em um dos casos identificados pelo jornal, o serviço dele foi orçado em R$ 250 mil para elaboração, execução e monitoramento dos documentos necessários para viabilizar o trabalho previsto em duas emendas que somam R$ 2,5 milhões.\nAs consultorias para emendas foram pano de fundo de discussões acaloradas nesta semana na Câmara, após o Giro, do POPULAR, mostrar quarta-feira (22) que a Prefeitura apura a ação de lobistas pela intermediar emendas com vereadores. Entraria no rol da investigação, segundo a coluna, “consultoria em emenda”, “assessoria” ou “gestão e captação”, entre outros termos similares. No mesmo dia da nota, os vereadores chegaram a suspender a sessão, preocupados com os possíveis desdobramentos da análise que estaria sendo feita pela Controladoria-Geral do Município (CGM).