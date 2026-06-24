O contador Enio Mongath Rodrigues da Silva, de 40 anos, foi encontrado morto nesta quarta-feira (24) dentro de casa após desaparecer, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. Ao POPULAR, a irmã dele, Leideanes Rodrigues, disse que ele não entrava em contato desde o último domingo (21). Com o sumiço, ela resolveu ir até a residência onde ele morava e o achou sem vida com perfurações semelhantes a facadas nas costas.\nA Polícia Civil (PC) informou que o corpo foi localizado por familiares por volta das 0h30, no Setor Maysa II. Nenhum suspeito foi preso até o momento.\nA Polícia Militar isolou o local para o trabalho da perícia. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal para exames que podem apontar a causa da morte e a dinâmica do ocorrido.\nMecânico que estava desaparecido é encontrado morto, em Goiânia