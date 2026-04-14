O contador Carlos Alberto de Lima, de 56 anos, morreu nessa segunda-feira (13) em Ceres, no centro goiano. A causa da morte não foi divulgada. Em uma publicação nas redes sociais, um amigo manifestou pesar pelo caso. "Sou muito grato pela oportunidade que me deu e que me auxiliou no início da minha carreira na contabilidade", escreveu.\nEm comentários nas redes sociais, internautas disseram que Carlos, conhecido também como "Carlin Contador", estava enfrentando problemas de saúde. Informações sobre velório e enterro não foram divulgadas.\nTanto a Prefeitura de Ceres quanto a Câmara Municipal divulgaram notas de pesar. "Neste momento de tristeza, solidarizamo-nos com os familiares e amigos, desejando força e conforto para superar esta perda irreparável", diz o comunicado da prefeitura.\nMorre o pesquisador autodidata Seu Meco aos 95 anos